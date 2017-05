中國更新網管規定 明文禁外資經營互聯網新聞平台（視頻）

中國國家網信辦早前規定,只有官方背景的機構才可以在網上發布新聞,而私人或者是商業新聞媒體,不可以自行編採新聞。最新公布的《互聯網新聞信息服務管理規定》,就更加列明互聯網新聞平台不可以由外資經營,就連中外合資都不可以,想跟外資有業務合作,都要經過當局審批。有資深傳媒人認為,新條例是要進一步收緊互聯網資訊流通。

新公布的《互聯網新聞資訊管理細則》,要求所有在網站、應用程式、微博、微信公眾號等提供新聞資訊的,均必須取得許可證,而條件是必須是在境內依法設立的法人、負責人或總編輯要是中國公民。如果要進行新聞採編,就必要是國家批准設立的新聞單位,或者是新聞宣傳部門,許可證有效期三年。

規定亦訂明互聯網新聞平台不可由外資經營,中外合資或合作經營也不行。有資格經營的新聞平台,如果想與有外資成份的企業進行業務合作,就要向當局提交合作詳情,接受安全評估,任何有可能會導致平台不符合條件的合作,都不會獲通過。

曾在中國《南都周刊》長期擔任主編的時事評論員長平認為,網信辦明顯是要進一步收緊互聯網資訊流通,但實際操作起來會很困難。至於《細則》中提到,例如負責人一定要是中國公民,或是與境外機構合作等細節,長平認為這是用舊有傳統媒體管制手法,放在互聯網新媒體時代。

微信是其中一個有大量新聞媒體帳號的平台,微信指以後媒體要註冊,除了要交其原本證件外,還要交新規定之下的許可證。一些發表評論的自媒體個人帳號會如何處理,微信則沒有回應。

