林鄭月娥公布政綱全稿 遇示威者抗議（視頻）

By

【i-CABLE】

香港特首參選人林鄭月娥在正式報名前一天發表完整政綱,,容許未補地價居屋放租及擱置小三TSA等,但對政改或《基本法》 23 條立法均未有提供時間表。她週二會正式報名,目前已手握超過400張提名票。

與對手曾俊華的沒有前設諮詢不同,林鄭月娥表明,政改要在「8.31」框架下盡最大努力,營造有利的社會氛圍。 23 條立法,政府須權衡輕重及謹慎行事,兩項都沒有提時間表。

其他政綱主打民生政策。她提議用政府每年收取港鐵的股息,降低市民的長途車費,並研究將免費Wi-Fi擴展至全線列車。

教育方面,擱置小三TSA ,減輕學生及家長壓力。房屋的新猷是容許25萬間未補地價的居屋與社企合作,將單位出租或分租給特別有需要家庭。

管治方面,她提出調整政府架構,成立文化局及旅遊局,跟分拆運輸及房屋局等,但可以待上任才討論。她又提出盡快修訂《防賄條例》擴大至行政長官。特首及司局長將定期落區,與區議員座談。她又建議將中央政策組改組成政策及項目統籌組,不再插手人事任命。法定組織及委員會會加入一定比例青年委員。

而在林鄭月娥公布政綱時,社民連及香港眾志到麥花臣場館「追擊」林鄭月娥,先在樓下用橫額包著競選辦成員張國鈞,他最終不能出席記者會。

而另一批約20人成功進入會場,在觀眾席逗留,並不時叫口號,導致記者會押後半小時開始。

直至記者會尾聲,林鄭月娥主動走向他們派發政綱,部份人撕毀,並擲向林鄭月娥,又試圖包圍及阻止她離開。最終林鄭月娥在競選辦人員簇擁下,急步走向門口。在樓下有另一批示威者攔在車頭阻止她的車駛走,多番擾攘之後,保安開路讓車駛走。

