林鄭月娥公布政綱全稿 遇示威者抗議（視頻）

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香港特首參選人林鄭月娥在正式報名前一天發表完整政綱，，容許未補地價居屋放租及擱置小三TSA等，但對政改或《基本法》 23 條立法均未有提供時間表。她週二會正式報名，目前已手握超過400張提名票。

與對手曾俊華的沒有前設諮詢不同，林鄭月娥表明，政改要在「8.31」框架下盡最大努力，營造有利的社會氛圍。 23 條立法，政府須權衡輕重及謹慎行事，兩項都沒有提時間表。

其他政綱主打民生政策。她提議用政府每年收取港鐵的股息，降低市民的長途車費，並研究將免費Wi-Fi擴展至全線列車。

教育方面，擱置小三TSA ，減輕學生及家長壓力。房屋的新猷是容許25萬間未補地價的居屋與社企合作，將單位出租或分租給特別有需要家庭。

管治方面，她提出調整政府架構，成立文化局及旅遊局，跟分拆運輸及房屋局等，但可以待上任才討論。她又提出盡快修訂《防賄條例》擴大至行政長官。特首及司局長將定期落區，與區議員座談。她又建議將中央政策組改組成政策及項目統籌組，不再插手人事任命。法定組織及委員會會加入一定比例青年委員。

而在林鄭月娥公布政綱時，社民連及香港眾志到麥花臣場館「追擊」林鄭月娥，先在樓下用橫額包著競選辦成員張國鈞，他最終不能出席記者會。

而另一批約20人成功進入會場，在觀眾席逗留，並不時叫口號，導致記者會押後半小時開始。

直至記者會尾聲，林鄭月娥主動走向他們派發政綱，部份人撕毀，並擲向林鄭月娥，又試圖包圍及阻止她離開。最終林鄭月娥在競選辦人員簇擁下，急步走向門口。在樓下有另一批示威者攔在車頭阻止她的車駛走，多番擾攘之後，保安開路讓車駛走。

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