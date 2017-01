中國公民購匯須填申請書 不得境外買房

By

【KTSF 梁秋玉報導】

中國政府新年實施新購匯規定,購匯者必須填寫「個人購匯申請書」,旨在禁止國人在境外買房及炒股等投資。

面對人民幣持續貶值,中國人民銀行開始採取更複雜的換匯新規定,從2017年元旦開始,凡中國居民換匯必須填寫「個人購匯申請書」,標明購匯原因包括因私旅遊、境外留學、公務及商務出國、探親、境外就醫、貨物貿易、非投資類保險諮詢服務及其他九大項。

另外,申請書上還明確列明六條違規事項,即辦理個人購匯,不得

用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性分紅類保險等尚未開放的資本項目,不過新規定沒有降低購匯額度,仍然是每年五萬美元,違規者將會列入關注名單,兩年內不能享有便利化額度,而且可能面臨執法部門展開的洗錢調查。

由於大批中國公民近些年紛紛到美加兩國投資地產,有地產業者表示,中國這項防止資金外流的新措施可能會令中國買家大減,給美加地產業及投資移民造成重大衝擊。

與此同時,中國人民銀行去年底還公佈了「金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法」,規定自2017年7月1日起,凡跨境超過20萬元人民幣的交易,銀行需上報人民銀行。

分析人士稱,這兩項新規定都顯示,中國當局在增加資本管制。不過人行及外匯管理局卻說,新規定是為了更有效打擊洗錢和腐敗活動。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載