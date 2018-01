中國發表首份北極政策 自稱有權開發資源

【i-CABLE】

中國發表首份北極政策白皮書,指自己是近北極國家,有權參與開發資源,以及利用當地的航道。

首都北京距離北極圈大約3,000公里,但中國領土無一處在北極圈內。不過國際社會就質疑中國想成為極地強國,掠奪北極資源,外交部否認。

北極圈距離北京大約3,000公里,中國發布的首份《中國的北極政策》白皮書。它形容中國是地緣上的近北極國家,亦是陸上最接近北極圈的國家之一,所以是北極事務的重要利益攸關方。

而作為聯合國安理會常任理事國中國對北極和全球性事務有重要責任,所以必須認識、保護、利用和參與治理北極。

當中有關”利用”的部分,白皮書點明,中國將參與開發利用北極航道、油氣、礦産等能源,以及漁業和旅遊資源。

而其中的北極航道,包括接壤加拿大的西北航道,接近北歐及俄羅斯的東北航道,這些新航道的重要運輸價值,近年引來各國競爭。

在記者會上,京外交部副部長孔鉉佑亦不否認當中存在的爭議。

白皮書強調中國尊重北極國家的主權和北極土著人的傳統,在參與北極事務上會不越位,亦不缺位。

但國際社會一直有聲音,質疑中國的北極政策有戰略和軍事意圖,甚至要發展成極地強國。

孔鉉佑又指,中俄兩國都有意願共同建設冰上絲綢之路,以切合今後一帶一路建設的需要。

