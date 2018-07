By

【i-CABLE】

中國國家主席習近平出席中國和阿拉伯國家合作論壇時表示,中東問題複雜,不可以由一人話事,又強調要摒棄獨享安全,絕對安全的想法。有學者分析,認為習近平的講話是在針對美國。

中國和阿拉伯國家合作論壇第八屆部長級會議星期二在北京舉行,出席會議的有21個阿拉伯國家外長和阿拉伯國家聯盟秘書長。

習近平在致辭時表示,中東的事不能一人說了算,每個國家都不應置身事外。

習近平強調在中東問題上,要尊重每個國家的國情差異和自主選擇,堅持平等相待。

學者認為習近平的講話是針對美國,習近平重申會繼續促進中東的繁榮,未來會提供200億美元貸款,並在氣油、核能等領域合作。

