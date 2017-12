人大常委會通過香港高鐵西九站一地兩檢（視頻）

中國人大常委會全票通過,批准在高鐵西九龍站設立口岸實施一地兩檢,並確定有關安排符合憲法及《基本法》。人大常委會副秘書長李飛指,決定具有憲制性地位,享有最高法律效力,一言九鼎、不容質疑。

人大常委會全體會議以158票贊成、沒人反對和棄權下,通過實施一地兩檢的決定,批准廣東省與香港特區政府簽署的《合作安排》,並確認是符合憲法和《基本法》,香港特區應當立法落實。決定指,西九龍站內地口岸的設立及具體範圍由國務院批准,內地口岸區由啟用當日起,由內地依照內地法律和合作安排管轄,並派駐出入境邊防檢查機關、海關、檢驗檢疫、口岸管理及公安機關,依法履行職責,不得在口岸以外區域執法。日後如要修改合作安排,須由國務院批准,報人大常委會備案。

決定亦提到,一地兩檢不抵觸《基本法》第 18 條,有關全港性法律不在香港實施的規定,因為內地機關的執法範圍只限於內地口岸區,並非在整個香港實施。而內地口岸區的使用權、期限和費用,由特區政府與內地機關簽訂合同,符合《基本法》第 7 條關於香港土地使用管理的條文。

決定指,一地兩檢不改變香港行政區域範圍,不影響香港高度自治權,不減損香港居民依法享有的權利和自由。而合作安排,明確了西九龍站內地口岸區是視為處於內地,亦是適當的。人大常委會副秘書長李飛強調,人大常委會已經確定了一地兩檢符合憲法和《基本法》,是最高決定、不容質疑。他又指有合理判斷的人都會知,一地兩檢是大好事,只有好處、無壞處。

今次人大常委決定,是一地兩檢「三步走」的第二步,最後一步還要經過香港本地立法。

