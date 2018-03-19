中國人大通過易綱接替周小川擔任人民銀行行長

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中國全國人大會議投票通過易綱當選為人民銀行行長，接替退休的周小川，易綱指會繼續實施好穩健的貨幣政策，未來亦會繼續有改革開放政策。

加入人行20年，60歲的易綱成為人行的掌舵人，他指會保持貨幣政策的延續性，繼續推進金融業改革開放。

被形容為”學者型官員”，易綱在人行體系歷任貨幣政策委員會秘書長、貨幣政策司司長，由2007年起，擔任副行長，其後兼任外管局局長，3年前升任中財辦副主任，主任正是剛當選國家副總理被指是習近平經濟智囊的劉鶴。

易綱就讀北大經濟系，被選派出國留學，在美國取得經濟學博士學位，並獲得教席，1994年回國，回北大任教，與林毅夫等人創辦”北大中國經濟研究中心”。

易綱曾表示蘇聯、中國及東歐等國家，人民要為實行計劃經濟付出沉重的代價，改革開放才是成本最小的社會發展方式，外界視易綱為堅定的改革派。

在人行內，易綱主力人民幣匯率管理，經常在匯率波動時，負責對外溝通，游說國際社會，爭取人民幣成為特別提款權，外匯改革進度緩慢，資本項目開放停滯多年，國內金融風險日增，如何控風險，又不失改革進展，將成為易綱接任後最大的挑戰。

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