中國人大通過易綱接替周小川擔任人民銀行行長

【i-CABLE】

中國全國人大會議投票通過易綱當選為人民銀行行長,接替退休的周小川,易綱指會繼續實施好穩健的貨幣政策,未來亦會繼續有改革開放政策。

加入人行20年,60歲的易綱成為人行的掌舵人,他指會保持貨幣政策的延續性,繼續推進金融業改革開放。

被形容為”學者型官員”,易綱在人行體系歷任貨幣政策委員會秘書長、貨幣政策司司長,由2007年起,擔任副行長,其後兼任外管局局長,3年前升任中財辦副主任,主任正是剛當選國家副總理被指是習近平經濟智囊的劉鶴。

易綱就讀北大經濟系,被選派出國留學,在美國取得經濟學博士學位,並獲得教席,1994年回國,回北大任教,與林毅夫等人創辦”北大中國經濟研究中心”。

易綱曾表示蘇聯、中國及東歐等國家,人民要為實行計劃經濟付出沉重的代價,改革開放才是成本最小的社會發展方式,外界視易綱為堅定的改革派。

在人行內,易綱主力人民幣匯率管理,經常在匯率波動時,負責對外溝通,游說國際社會,爭取人民幣成為特別提款權,外匯改革進度緩慢,資本項目開放停滯多年,國內金融風險日增,如何控風險,又不失改革進展,將成為易綱接任後最大的挑戰。

