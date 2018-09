中國推反制措於 下週一向600億元美國貨徵關稅

【i-CABLE】

中國就美國向2,000億美元中國貨加徵新一輪進口稅,作出反制措施,中國國務院晚上宣布,將在同一天起,向約600億美元的美國進口商品加徵10%或5%的關稅。

美國宣布下週一起,向總值約2,000億美元的中國進口貨加徵關稅,稅率先定在10%,到明年1月1日會增至25%。

逐步加新一輪關稅稅率,是為方便美國企業有時間作調整,尋找替代的供應鏈。

徵稅產品,包括互聯網相關的科技類產品,有近300項產品被剔出原有清單。

在蘋果公司直接提出請求後,智能手錶不在清單上,藍芽裝置、單車頭盔、嬰兒汽車座椅等消費品,還有製造業、紡織業及農業所用到的中國化工產品,亦被剔除出關稅清單。

特朗普總統在聲明中表示,若中國採取報復措施,美國會立即額外對2,670億美元中國貨收進口稅。

他在內閣會議上重申,美國對華的貿易逆差太大,不能夠繼續坐視不理。

白宮強調,無意限制中國經濟增長和發展,只是希望中國作出結構改變,停止不公平貿易行為,又稱對與中國談判持開放態度。

在北京,中國國務院晚上宣布反制措施,向約值600億美元包括大豆、半導體、液化天然氣等逾五千項美國進口商品,加徵10%或5%的關稅。

中國國務院的公告批評,美方不顧中方堅決反對和嚴正交涉,執意採取違反世界貿易組織規則的錯誤做法,嚴重威脅中國經濟利益和安全。

中國副總理劉鶴原定下星期四率團到訪華盛頓,與美國財長姆欽展開新一輪貿易談判,外界關注談判會否有變數。

