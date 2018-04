By

【i-CABLE】

中國海事部門宣布,原定一連3日的南海軍事訓練提早一日結束,但軍方稍後會在台灣海峽進行實彈射擊演習。 根據中方早前宣布,南海軍事訓練會由星期三至五一連3天進行,但三亞海事局在週四下午發布消息,稱軍事訓練已經結束,撤銷早前宣布的海上禁區。 但同一時間,福建海事局發布航行警告,稱台灣海峽部分水域範圍內,會在下星期三由早上8時到午夜12時,進行實彈射擊軍事演習,禁止船隻駛入。 中國軍方對上一次在台灣海峽進行實彈射擊演習,是2015年9月。

