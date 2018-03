中國國務院公布改革方案 政府部門增至26個

【i-CABLE】

中國國務院公布了號稱40年來最大規模的機構改革方案,總結而言,方案減少了8個正部級機構、7個副部級機構,不過最後計算,政府部門由25個加至26個。只看數字可能不明白,不如再看具體方案,且看實際上對大家有什麼影響。

這次國務院改革方案,組成的部門總共有26個,其中涉及國防外交及教育等部門,都沒有大改動,但改組科學技術部。在涉及較多民生、社會資源,例如民政部、公安部等,變動不大,新增的有退役軍人事務部。

改動最大的相信是涉及自然環境,及生態保育方面,一共設置以下6個部門,原有的環境保護部就不再保留,由組建後的自然資源部及生態環境部取代,農業部組建為農業農村部。

原來的文化部及國家旅遊局會合併入文化和旅遊部,國家衛計委亦會改組,成為新的國家衛生健康委員會。

過去在處理重大安全生產事故的安監總局,亦不再保留,取而代之的是新增的應急管理部。審計署的工作亦會有所增加,例如發改革涉及重大稽查項目,及財政部涉及收支監督檢查的,都會由審計署負責。

除了國務院辦公廳外,今次改革正部級機構減少8個,副部級機構減少7個,包括不再保留國務院三峽工程建設委員會、國務院南水北調工程建設委員會。

由於即將成立國家監察委員會,原來的監察部及國家預防腐敗局亦不再保留。在監管金融機構改革上,方案就提出,將銀監會及保監會的職能整合,組建銀行保險監督管理委員會作為國務院直屬事業單位。

國務委員王勇指出,今次改革是更符合實際,更科學及更有效率。外界曾傳出多個改革版本,包括國台辦及港澳辦合併等,但最後方案並沒有提及,而方案經人大審議,政協討論後會在週六表決。

