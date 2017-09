中國當局加強監管電視劇內容 要多拍讚美祖國劇集

By

【i-CABLE】

中國當局對影視業再度出招,今次針對的是電視劇。

這份由中央5個部委聯合發出的通知,對電視劇創作內容及機制作出明確的14點規定。

排第一的,是要求未來4年內要推出一大批歌頌讚美黨、祖國、人民和英雄的精品佳作,發揮示範引領作用,而重點扶持的電視劇,必須是堅持社會主義核心價值觀,涉及重大革命和歷史、現實農村和原創題材,並要求每年都要以「適當比例」,安排在中央電視台、各省衛視黃金時段,重點影片網站播放,大力弘揚時代主旋律,連綜藝節目、網絡劇都要參照電視劇的規定執行。

通知又對演員片酬作出規限,要求製作企業要合理安排成本結構,優化片酬分配機制,規範買片和宣傳行為,特別嚴禁播出機構,以明星作為唯一議價標準,綜藝節目、網絡劇亦要參照有關規定執行。

當局表示,加強管理和規範電視劇的收視調查,推動建立中國特色收視調查體系,引導調查機構完善各類型的收視調查方法和模式,堅決嚴厲打擊收視率造假行為。

當局稱不得將收視率作為買片價格的唯一依據,不得以收視率作為評價電視劇優劣和獎懲員工的唯一標準,新措施要求重點網絡劇創作規劃須備案,加強節目公映前,在思想、藝術上的內容把關,未取得許可證的影視劇,一律不得網上播放。

(Copyright 2017 The Associated Press. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)