華航新增下午航班舊金山直飛台灣 改用A350客機（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區飛往台灣的班機選擇又更多了,中華航空公司新增了下午航班,並且將台北往返舊金山的航線全面改用空中巴士A350的全新客機,不少旅客更買到超低價的促銷票。

舊金山國際機場週一下午出現許多搭機返台的旅客,而且有部分旅客買到的機票超便宜。

有旅客說,透過朋友介紹,花了468元買了直飛台灣的機票,是他買過最便宜的赴台機票。

他搭乘的是華航新開通的下午班機,最大的亮點是由華航的女機長孫慧君負責這趟航程,首航乘客談到選擇下午班機的原因,說精神清醒的時候可以上飛機,感覺不錯。

為了新航班的首航,華航在飛機起飛前特地舉辦剪綵儀式,舊金山飛台北航線週一起每週增加兩個下午班機,下個月還會加增兩個下午班機,5月14號開始,一週有9班,下個月緊接著會增加2班,到達11班的頻率。

不但增加班次,華航在這個航線2015年7月才全面啟用波音全新的777客機,不到兩年又全面更新為空中巴士A350飛機。

不過長榮航空舊金山飛台北的下午航班早已行之有年,這次華航跟進,市場上的需求真有這麼大嗎?

華航美洲地區處長李献光說:”事實上,我們提供的市場主要是在台灣,但是還有銜接東南亞,或者東北亞、中國大陸,這些都是中華航空公司在航網上面所串連的,所以服務的旅客有很多市場,以這樣的早午搭配,我們覺得在這個市場是必需要的。”

目前舊金山直飛台北航線有長榮、華航和聯航三家經營,再加上中國多家航空公司也都提供經中國轉機到第三地的航線,灣區的華人旅客返鄉選擇更多,票價也因為競爭而更有降價空間了。

