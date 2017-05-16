華航新增下午航班舊金山直飛台灣 改用A350客機（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

灣區飛往台灣的班機選擇又更多了，中華航空公司新增了下午航班，並且將台北往返舊金山的航線全面改用空中巴士A350的全新客機，不少旅客更買到超低價的促銷票。

舊金山國際機場週一下午出現許多搭機返台的旅客，而且有部分旅客買到的機票超便宜。

有旅客說，透過朋友介紹，花了468元買了直飛台灣的機票，是他買過最便宜的赴台機票。

他搭乘的是華航新開通的下午班機，最大的亮點是由華航的女機長孫慧君負責這趟航程，首航乘客談到選擇下午班機的原因，說精神清醒的時候可以上飛機，感覺不錯。

為了新航班的首航，華航在飛機起飛前特地舉辦剪綵儀式，舊金山飛台北航線週一起每週增加兩個下午班機，下個月還會加增兩個下午班機，5月14號開始，一週有9班，下個月緊接著會增加2班，到達11班的頻率。

不但增加班次，華航在這個航線2015年7月才全面啟用波音全新的777客機，不到兩年又全面更新為空中巴士A350飛機。

不過長榮航空舊金山飛台北的下午航班早已行之有年，這次華航跟進，市場上的需求真有這麼大嗎？

華航美洲地區處長李献光說：”事實上，我們提供的市場主要是在台灣，但是還有銜接東南亞，或者東北亞、中國大陸，這些都是中華航空公司在航網上面所串連的，所以服務的旅客有很多市場，以這樣的早午搭配，我們覺得在這個市場是必需要的。”

目前舊金山直飛台北航線有長榮、華航和聯航三家經營，再加上中國多家航空公司也都提供經中國轉機到第三地的航線，灣區的華人旅客返鄉選擇更多，票價也因為競爭而更有降價空間了。

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