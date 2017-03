By

【KTSF 林佩樺報導】

除了Facebook、Google等網路服務,又有一間美國社群服務公司在中國疑似遭遇屏蔽。

繼Facebook、Twitter、Youtube等美國網上平台的腳步之後,Pintesest也被中國當局封鎖。

根據監控中國網路審查活動的非營利組織GreatFire的觀察,Pinterest已經連續7天不能在中國使用。

Pinterest是以圖片為主的社群網站,用戶主要在上面與他人分享食譜、寵物、婚紗、室內設計、髮型、時尚等生活美學照片,因此外界猜測被屏蔽的原因。

在面臨封鎖命運前,Pinterest是少數能夠在中國使用的西方社交軟件。

