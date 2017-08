被控煽動顛覆國家政權 中國維權律師江天勇認罪（視頻）

【i-CABLE】

近一年前被捕的中國維權律師江天勇,被控煽動顛覆國家政權罪的案件星期二開審,江天勇在庭上認罪。

至於早前江天勇太太指,他在獄中受到酷刑對待,江天勇否認,指司法機關保障了他合法權利,有充份的人文關懷。

江天勇被控「煽動顛覆國家政權罪」案件,早上在湖南長沙市中級人民法院開庭,法院網上播出庭審過程,並特別發出圖片,指江天勇的父親在場聽審。

庭上又列舉大量江天勇的網絡聊天內容,指江天勇多次接受境外媒體採訪,以維權為幌子炒作敏感案件,又向境外反華勢力申請蘋果手機資助律師張凱,又煽動「709」案中律師謝陽妻子陳桂秋等人,到看守所「探視」謝陽。

江天勇在庭上承認誤導網民仇視國家現行制度,並讀出一份已經預備好的陳述表示認罪。法庭宣布,案件將另擇日期及地點宣判。

祖籍河南的江天勇是內地知名人權律師,曾經參與多宗敏感事件,包括陳光誠被軟禁、高智晟律師案,及為法輪功學員維權,去年11月到湖南聲援謝陽之後失蹤,之後以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」被批捕。

