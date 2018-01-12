北卡陷寒冬河水結冰 鱷魚破冰絕境求生

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【KTSF 馮政浩報導】

在東岸這幾天大風大雪，最好就是躲在被窩取暖，但是在北卡羅萊納州Shallotte River沼澤公園的鱷魚，面對結冰的天然環境，就要有獨特的生存方法。

工作人員George Howard在沼澤公園鑿開結冰的河面，不要誤會他是想放走讓鱷魚。

Howard說：”看見牠們翹起鼻孔，感覺良好地呼吸，很有趣，這個機制可令到鱷魚在結冰的情況下也可以呼吸，是使人驚訝的生存伎倆。”

Howard其實是想鱷魚有更多的呼吸空間。

Howard說：”這些動物的拼命求生本能是令人驚訝。”

公園現在有12條由野外捉回來的鱷魚，在結冰下的河水冬眠，Howard表示，牠們在水底可以降低體溫及新陳代謝速率，以求生存。

Howard稱，他在下雪之後第一次去檢查鱷魚，並沒有發現牠們將口鼻管突出來。

Howard說：”我看看周圍，奇怪是什麼東西翹起來，好像是柏樹，發覺有些牙露出來，然後見到牠們在水中伸出頭來，牠們這樣做是有道理的。”

Howard對鱷魚說，天氣沒有那麼冷，有60多度，你們很快可以享受陽光生活，而河面的冰開始溶化，鱷魚冬眠和寒冷空氣很快就會消失。

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