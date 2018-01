北卡陷寒冬河水結冰 鱷魚破冰絕境求生

By

【KTSF 馮政浩報導】

在東岸這幾天大風大雪,最好就是躲在被窩取暖,但是在北卡羅萊納州Shallotte River沼澤公園的鱷魚,面對結冰的天然環境,就要有獨特的生存方法。

工作人員George Howard在沼澤公園鑿開結冰的河面,不要誤會他是想放走讓鱷魚。

Howard說:”看見牠們翹起鼻孔,感覺良好地呼吸,很有趣,這個機制可令到鱷魚在結冰的情況下也可以呼吸,是使人驚訝的生存伎倆。”

Howard其實是想鱷魚有更多的呼吸空間。

Howard說:”這些動物的拼命求生本能是令人驚訝。”

公園現在有12條由野外捉回來的鱷魚,在結冰下的河水冬眠,Howard表示,牠們在水底可以降低體溫及新陳代謝速率,以求生存。

Howard稱,他在下雪之後第一次去檢查鱷魚,並沒有發現牠們將口鼻管突出來。

Howard說:”我看看周圍,奇怪是什麼東西翹起來,好像是柏樹,發覺有些牙露出來,然後見到牠們在水中伸出頭來,牠們這樣做是有道理的。”

Howard對鱷魚說,天氣沒有那麼冷,有60多度,你們很快可以享受陽光生活,而河面的冰開始溶化,鱷魚冬眠和寒冷空氣很快就會消失。

