Pfizer藥廠宣布自願回收一款非處方的兒童Advil退燒藥,原因是標籤上出錯,家長可能會因此錯誤讓子女服用過量。

要回收的在今年5月至6月期間出售的4安士裝Suspension吹波糖味道Advil藥水(Children’s Advil® Suspension Bubble Gum Flavored 4 FL OZ Bottle)。

有顧客投訴,盒中的劑量杯標記以茶匙做單位,但標籤上指示的劑量單位卻是毫升,由於一茶匙大約比一毫升多5倍,所以擔心家長可能會錯誤讓子女服用過多的劑量。

消費者可以把藥水退回藥房,取回全數退款。

