美國本年迄今已有18名孩童高溫下熱死車內

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【KTSF 梁秋玉報導】

灣區從週五開始至週日天氣會異常炎熱，如果不慎將孩童留在車內，很可能會發生因過熱導致的死亡意外，我們來看看經過暴曬的車內究竟有多熱。

氣象學家Jan Null說：”這是車內沒有陽光直射的溫度，我們看車內儀錶盤，大概在華氏180至200度之間，太陽光熱在車內如同溫室效應，會以相當快的速度提升車內溫度。”

Null是專門研究車內兒童死亡案例的氣象學家，從2001年就開始收集有關兒童獨自留在車內因過熱而死亡的資料，他的研究在全美也是首例。

Null說，兒童身體對溫度的敏感度比成人快三至五倍，但因處在發育中，所以不能有效降溫，很容易導致孩童中暑，甚至有致命危險。

Null說：”大多數車內高溫，八成五在頭30分鐘就形成，這是非常短的時間，你就可能有致命後果。”

Null 說，車輛完全封閉一小時，車內溫度會比室外高45至50度，而頭10分鐘就可上升19度，例如今天南灣是85度，10分鐘後就已上升至104度。

Null說：”這個溫度可導致孩童中暑，如果孩童體溫達到107度以上，或成人體溫達到107度以上，就可能會致死。”

今年至今，全美已有18名孩童因留在過熱的車內而致死，Null 說，如過家長忙碌，可將孩童送人託管或幼稚園，不要將他們獨自留在車內，可有效減少孩童死於車內過熱的意外。

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