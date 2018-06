美國本年迄今已有18名孩童高溫下熱死車內

By

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區從週五開始至週日天氣會異常炎熱,如果不慎將孩童留在車內,很可能會發生因過熱導致的死亡意外,我們來看看經過暴曬的車內究竟有多熱。

氣象學家Jan Null說:”這是車內沒有陽光直射的溫度,我們看車內儀錶盤,大概在華氏180至200度之間,太陽光熱在車內如同溫室效應,會以相當快的速度提升車內溫度。”

Null是專門研究車內兒童死亡案例的氣象學家,從2001年就開始收集有關兒童獨自留在車內因過熱而死亡的資料,他的研究在全美也是首例。

Null說,兒童身體對溫度的敏感度比成人快三至五倍,但因處在發育中,所以不能有效降溫,很容易導致孩童中暑,甚至有致命危險。

Null說:”大多數車內高溫,八成五在頭30分鐘就形成,這是非常短的時間,你就可能有致命後果。”

Null 說,車輛完全封閉一小時,車內溫度會比室外高45至50度,而頭10分鐘就可上升19度,例如今天南灣是85度,10分鐘後就已上升至104度。

Null說:”這個溫度可導致孩童中暑,如果孩童體溫達到107度以上,或成人體溫達到107度以上,就可能會致死。”

今年至今,全美已有18名孩童因留在過熱的車內而致死,Null 說,如過家長忙碌,可將孩童送人託管或幼稚園,不要將他們獨自留在車內,可有效減少孩童死於車內過熱的意外。

