亞利桑那州兩男嬰熱死車中 國會擬立法防悲劇再發生

亞利桑那州在剛過去的週末,先後有兩名男嬰在熱天下被困車廂熱死,為杜絕同類悲劇再次發生,上週有國會議員提出一項法案,要求汽車製造商在後座加設警鈴,提醒家長下車時子女仍然在車上。

在剛過去的週末,亞利桑那州的溫度升至過百度,有兩名男嬰先後熱死車內,只有一歲的Josiah Riggins週六被遺留在車中數小時,其父親兩度駕車接送妻子和另一孩子往返教堂和住處,但男嬰一直在車內,不幸熱死。

而在上週五,只有7個月大的Zane Endress被遺留在車中,汽車當時在停在住屋的車道,他當時由祖父母照顧,卻被遺忘帶進屋中。

根據正在參議院起草的一項法案,汽車製造商必須在車後座安裝警鈴,這項技術可以是一項感應器,在汽車引擎關掉後,提醒司機後座仍有兒童在車中。

在週末發生的兩宗案件中,照顧兩名男嬰的人士都沒有被起訴,但案件仍在調查中。

自1990年以來,美國有超過800名幼童在車內熱死,當中九成純粹是意外,原因大多是被成年人遺留在車中。

而在所有案件中,大約一半涉及刑事起訴,但被定罪的案件非常罕見,因為控方要證明被告是蓄意遺留幼童在車中傷害他。

另外,統計顯示,在同類案件中,母親被起訴的機會較父親高,而如果被定罪,女被告的刑期也較男被告長。

