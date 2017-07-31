亞利桑那州兩男嬰熱死車中 國會擬立法防悲劇再發生

By

【KTSF】

亞利桑那州在剛過去的週末，先後有兩名男嬰在熱天下被困車廂熱死，為杜絕同類悲劇再次發生，上週有國會議員提出一項法案，要求汽車製造商在後座加設警鈴，提醒家長下車時子女仍然在車上。

在剛過去的週末，亞利桑那州的溫度升至過百度，有兩名男嬰先後熱死車內，只有一歲的Josiah Riggins週六被遺留在車中數小時，其父親兩度駕車接送妻子和另一孩子往返教堂和住處，但男嬰一直在車內，不幸熱死。

而在上週五，只有7個月大的Zane Endress被遺留在車中，汽車當時在停在住屋的車道，他當時由祖父母照顧，卻被遺忘帶進屋中。

根據正在參議院起草的一項法案，汽車製造商必須在車後座安裝警鈴，這項技術可以是一項感應器，在汽車引擎關掉後，提醒司機後座仍有兒童在車中。

在週末發生的兩宗案件中，照顧兩名男嬰的人士都沒有被起訴，但案件仍在調查中。

自1990年以來，美國有超過800名幼童在車內熱死，當中九成純粹是意外，原因大多是被成年人遺留在車中。

而在所有案件中，大約一半涉及刑事起訴，但被定罪的案件非常罕見，因為控方要證明被告是蓄意遺留幼童在車中傷害他。

另外，統計顯示，在同類案件中，母親被起訴的機會較父親高，而如果被定罪，女被告的刑期也較男被告長。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。