芝加哥少女遭輪姦 施襲者在Facebook直播

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芝加哥警方稱，當地一名15歲少女早前被5至6名成年男子或少年輪姦，過程通過Facebook直播功能發送出來，大約有40人曾觀看該段視頻，但沒有人通報警方。
受害少女的母親向警方舉報，指她的女兒週日起失蹤，並向警方出示相關視頻的截圖，警方立即對事件展開調查，並要求Facebook將視頻下架。
警方週二稱，少女已與母親團聚，她向警方報稱至少認識其中一名施襲者，但警方未知他們認識有多深，警方尚未拘捕任何人。
調查員已知道有多少人曾觀看視頻，但要知道他們的身分，需要透過法院傳召Facebook交出相關的資料，Facebook尚未對此發表評論。
西北大學法學院教授Jeffrey Urdangen稱，觀看這類視頻或沒有通報警方，在法例上不屬違法，除非觀看者曾下載視頻，否則或未能向他起訴藏有兒童色情物品的罪名。
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