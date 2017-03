芝加哥少女遭輪姦 施襲者在Facebook直播

By

【KTSF】

芝加哥警方稱,當地一名15歲少女早前被5至6名成年男子或少年輪姦,過程通過Facebook直播功能發送出來,大約有40人曾觀看該段視頻,但沒有人通報警方。

受害少女的母親向警方舉報,指她的女兒週日起失蹤,並向警方出示相關視頻的截圖,警方立即對事件展開調查,並要求Facebook將視頻下架。

警方週二稱,少女已與母親團聚,她向警方報稱至少認識其中一名施襲者,但警方未知他們認識有多深,警方尚未拘捕任何人。

調查員已知道有多少人曾觀看視頻,但要知道他們的身分,需要透過法院傳召Facebook交出相關的資料,Facebook尚未對此發表評論。

西北大學法學院教授Jeffrey Urdangen稱,觀看這類視頻或沒有通報警方,在法例上不屬違法,除非觀看者曾下載視頻,否則或未能向他起訴藏有兒童色情物品的罪名。

