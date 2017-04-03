芝加哥少女遭性侵臉書直播 警拘其中一名少年疑犯

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芝加哥警方宣布，上個月ㄧ名15歲女童被多人性侵，過程其後被人放上網公開瀏覽的事件，已經拘捕第ㄧ名疑犯，他是ㄧ名14歲男童，警方亦預告拘捕會陸續有來。
芝加哥警方週日宣布，第ㄧ名被捕的疑犯是ㄧ名14歲男童，他面臨性侵、製造及散播兒童色情物件的罪行。
警方亦指，已經對第二名疑犯發出拘捕令，他是ㄧ名15歲的疑犯，並預告將會拘捕更多人，因為至少有4至5名男童涉案。
案件發生在3月19日，該名受害女童的媽媽因為發現女兒失蹤近ㄧ天，於是到警局報案，並將ㄧ些片段的截圖交給警方。
警方隨即展開調查，發現有人透過社交網站Facebook將女童被性侵的過程在網上直播，警方指至少有40人看過片段，但沒有人報警。
在Facebook的協助下，警方找到其中兩名疑犯的身份，並起出多條與案件有關的短片。
警方透露，女童認識其中ㄧ名疑犯，並被誘騙到一個住宅被人施暴，案發後，受害女童身心受創，不太願意提及當日案發的經過，但警方讚賞她願意配合警方的調查。
警方指出，受害女童過往亦曾收到網上的騷擾。
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