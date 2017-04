芝加哥少女遭性侵臉書直播 警拘其中一名少年疑犯

By

芝加哥警方宣布,上個月ㄧ名15歲女童被多人性侵,過程其後被人放上網公開瀏覽的事件,已經拘捕第ㄧ名疑犯,他是ㄧ名14歲男童,警方亦預告拘捕會陸續有來。

芝加哥警方週日宣布,第ㄧ名被捕的疑犯是ㄧ名14歲男童,他面臨性侵、製造及散播兒童色情物件的罪行。

警方亦指,已經對第二名疑犯發出拘捕令,他是ㄧ名15歲的疑犯,並預告將會拘捕更多人,因為至少有4至5名男童涉案。

案件發生在3月19日,該名受害女童的媽媽因為發現女兒失蹤近ㄧ天,於是到警局報案,並將ㄧ些片段的截圖交給警方。

警方隨即展開調查,發現有人透過社交網站Facebook將女童被性侵的過程在網上直播,警方指至少有40人看過片段,但沒有人報警。

在Facebook的協助下,警方找到其中兩名疑犯的身份,並起出多條與案件有關的短片。

警方透露,女童認識其中ㄧ名疑犯,並被誘騙到一個住宅被人施暴,案發後,受害女童身心受創,不太願意提及當日案發的經過,但警方讚賞她願意配合警方的調查。

警方指出,受害女童過往亦曾收到網上的騷擾。

