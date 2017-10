By

【KTSF】

聯合航空因超賣座位強行拖走乘客事件,兩名涉事航警被撤職。

芝加哥空管部門週二發表報告指,其中一名航警小事化大,另一名航警則企圖隱瞞真相,兩人已被解僱,其餘兩名涉事航警則分別停職5天及兩天。

事發在今年4月,69歲的越南裔事主在芝加哥登上聯合航空客機,但機票超賣,他拒絕應機組人員要求下機,騰出機位予航空公司職員,最後被航警強行帶走,期間撞到座椅扶手受傷。

