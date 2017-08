聯邦政府停發撥款給庇護城市 芝加哥入稟起訴

By

【KTSF 張麗月報導】

芝加哥週一入禀法庭,控告聯邦司法部的庇護城市政策,指當局暫停撥款給庇護城市是非法做法。

芝加哥成為第一批的城市,控告特朗普政府的移民政策,指聯邦暫停對庇護城市有關公共安全的撥款是非法做法。

訴訟有46頁紙,在週一入稟聯邦地方法院,芝加哥市長Rahm Emanuel週日表示,芝加哥不會受到敲詐,而改變作為歡迎移民的城市。

這次是多個城市對抗特朗普政府庇護城市政策的最新一輪訴訟,這些城市決定有限度與聯邦移民執法當局合作,但聯邦官員威脅說,如果這些城市繼續向無證居留人士提供社會福利,以及拒絕協助聯邦逮捕他們的話,當局就會暫停發放撥款給這些城市。

芝加哥自2005年開始就獲得撥款用來添置警車、無線電和特種部隊的裝備等。

芝加哥市長強調,不要讓司法部的新措施開創先例,因為日後聯邦機構也會有樣學樣,藉此取消其他庇護城市的補助經費。

