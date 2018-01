3名華裔花式滑冰選手將代表美國參加平昌冬奧（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

2018美國花式滑冰錦標賽閉幕,華裔選手大放異彩,有3人取得平昌冬奧會資格。

取得奧運門票的美國花式滑冰華裔選手分別是18歲的陳楷雯(Karen Chen)、18歲的陳巍(Nathan Chen)和17歲的周知方(Vincent Zhou)。

陳楷雯和周知方在單人滑項目分別獲得女子和男子銅牌,衛冕冠軍陳巍則獲得男子金牌。

陳巍在猶他州鹽湖城出生長大,父母是中國移民,他3歲就開始學滑冰,青少年時期就已拿過國際比賽的金牌和銅牌。

去年的國際花滑大獎賽以及四大洲花滑錦標賽,他都拿到金牌,並蟬聯2017和2018年兩屆美國花滑錦標賽冠軍,因此取得奧運資格實至名歸,陳巍也被視為是平昌冬奧美國男單奪冠的希望。

而17歲的周知方是南灣Palo Alto居民,父母也是中國移民,5歲開始學滑冰,他是2017世界青少年花滑比賽冠軍,去年美國錦標賽銀牌得主,今年獲得銅牌,因此也入選美國隊參加平昌冬奧。

另外3名取得平昌冬奧會參賽資格的美國花滑選手,分別是28歲來自賓州的Adam Rippon,24歲來自南加州的Mirai Nagasu,以及19歲來自伊利諾伊州的Bradie Tennell。

