3名華裔花式滑冰選手將代表美國參加平昌冬奧（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

2018美國花式滑冰錦標賽閉幕，華裔選手大放異彩，有3人取得平昌冬奧會資格。

取得奧運門票的美國花式滑冰華裔選手分別是18歲的陳楷雯（Karen Chen）、18歲的陳巍（Nathan Chen）和17歲的周知方（Vincent Zhou）。

陳楷雯和周知方在單人滑項目分別獲得女子和男子銅牌，衛冕冠軍陳巍則獲得男子金牌。

陳巍在猶他州鹽湖城出生長大，父母是中國移民，他3歲就開始學滑冰，青少年時期就已拿過國際比賽的金牌和銅牌。

去年的國際花滑大獎賽以及四大洲花滑錦標賽，他都拿到金牌，並蟬聯2017和2018年兩屆美國花滑錦標賽冠軍，因此取得奧運資格實至名歸，陳巍也被視為是平昌冬奧美國男單奪冠的希望。

而17歲的周知方是南灣Palo Alto居民，父母也是中國移民，5歲開始學滑冰，他是2017世界青少年花滑比賽冠軍，去年美國錦標賽銀牌得主，今年獲得銅牌，因此也入選美國隊參加平昌冬奧。

另外3名取得平昌冬奧會參賽資格的美國花滑選手，分別是28歲來自賓州的Adam Rippon，24歲來自南加州的Mirai Nagasu，以及19歲來自伊利諾伊州的Bradie Tennell。

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