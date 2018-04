By

在敘利亞的禁止化武組織調查人員,仍未能到懷疑遭到化武襲擊的杜馬市調查。

禁止化武組織在荷蘭海牙開會,討論杜馬市月初懷疑遭到化學武器襲擊事件,英國代表引述組織主席指,調查員仍在等候批准,未能前往杜馬市。

美國代表擔心敘利亞和俄羅斯可能已對懷疑化武襲擊現場做手腳,呼籲禁止化武組織採取行動,俄羅斯批評英方指控無中生有。

而在敘利亞首都大馬士革大批民眾集會、揮舞國旗,聲援政府軍及慶祝防空部隊,成功攔截大部份來襲的導彈。

