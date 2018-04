敘利亞政府安排傳媒進入杜馬市 禁化武調查員仍未通行

By

【i-CABLE】

敘利亞政府首次安排傳媒進入,月初懷疑發生化武襲擊的東古塔杜馬市,有居民指,襲擊是反對派所為,但有見習醫生卻否認曾接收化學中毒的病人,聲稱只是有人想引起恐慌。有俄羅斯化武專家指,禁止化武組織的調查人員已獲安排在周三視察杜馬市。

杜馬市內建築殘留戰火的痕跡,損毀嚴重,頹垣敗瓦,敘利亞政府安排傳媒採訪當地居民,他們為躲避戰火,很多都住在地底。

居民指當日黃昏時分,突然聽到有如氣樽打開的聲音,嗅到強烈的氯氣味,他昏迷了10小時,醒來發現妻兒暈倒,口吐白沫,但救援組織白頭盔見死不救。遇害的多數是長者和兒童,居民指責反政府武裝施襲,但無解釋為何這麼認為。

中央電視台記者根據當地居民的指示,到了疑似遭受化武襲擊的現場視察,記者又找到當日疑似化學中毒病人送到的地下醫院,醫院位於一個杜馬市一個地道內,在化武襲擊後才修建。

一名見習醫生聲稱,他當日只治療了一些吸入煙塵不適的病人,並無化學中毒的跡象。

在懷疑化武襲擊後,反對派武裝已隨即撤出,佔據了6年的杜馬市巴沙爾政府隨即接管,並向居民派發糧食,但仍有不少人拿不到食物,要拾起地上的麵包碎屑充飢。

禁止化武組織的調查人員,上週六已抵達首都大馬士革,至今仍未能進入杜馬市,美國擔心敘利亞和俄羅斯在襲擊現場做手腳,俄羅斯外長拉夫羅夫保證從沒有篡改現場證據。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。