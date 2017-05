By

洩露美軍機密而被定罪服刑的原美軍情報分析員Chelsea Manning,週三早上出獄。

Manning曾盜竊幾十萬份涉及國防外交的機密文件,並交給爆料網站WikiLeaks,這些文件主要來自伊拉克及阿富汗的美軍檔案,內容涉及美軍空襲,造成當地平民的嚴重傷亡。

Manning被一個同僚檢舉,軍事法庭起訴他22項罪名,他認了罪,在2013年被判刑35年。

今年1月份,時任總統奧巴馬對Manning減去28年刑期,此舉受到多方質疑。

Manning原名是Bradley Manning,出生時男性,在罪成入獄後,他決定今後以女性身分示人。

