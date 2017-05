灣區華裔女廚師創港式奶茶口味雪糕掀創購潮（視頻）

By

【KTSF 崔凱橋報導】

近日灣區Whole Foods連鎖超市推出了港式奶茶味的雪糕,大受歡迎,創造這款雪糕的是灣區一位華裔女廚師,到㡳是甚麼原因啟發她推出這款雪糕呢?

這款港式奶茶雪糕,在西方文化濃厚的超級市場推出不久,即賣到斷貨。

華裔女廚師兼Whole Food食品大使金寛婷說:”當我和雪糕公司合作,開始構思雪糕的口味,我想做港式奶茶味,因為我家人是從香港移民來美,我亦是喝港式奶茶長大。”

除了帶給顧客新的口味外,製作這款雪糕背後還有一個特別的原因。



金寛婷說:”我想創造一種口味,讓我的家人及朋友都會好好享受,一種口味能說明我的背景,我亦希望嚐過雪糕的顧客可以身同感受,品嚐出一種香港的特式。”

金寛婷表示,雖然港式奶茶是她從小就習慣的味道,不過在選材茶葉及製作過程亦遇上難關。

金寛婷說:”我們嘗試挑選哪一種茶葉,我覺得找適合的錫蘭茶葉及早餐茶葉,找到平衡的味道是最重要的。”

King為了讓雪糕更有特色,還加入了杏仁餅,原因亦是與她的童年有關。

金寛婷說:”我小時候經常吃杏仁餅,我想將茶及杏仁餅拼湊在一起,製成一種相關的食品。”

金寛婷表示,透過雪糕,讓不同族裔認識到香港的文化,對她來說是一件有意義的事。

