舊金山華埠五洲洪門致公總堂慶祝成立170週年（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

位於舊金山華埠的五洲洪門致公總堂，9月1日慶祝成立170週年。

剛剛過去的週六，舊金山華埠格外熱鬧，中華文化中心的階梯上，洪門致公堂的旗幟揮舞，場面壯觀。

為了慶祝五洲洪門致公總堂成立170週年慶，除了依循傳統儀式祭祖，五洲洪門致公總堂會長黃煜錚夫婦、台灣僑委會副委員長呂元榮、駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟等率眾人在華埠街頭巡遊，晚上並席開60多桌，邀請僑界領袖洪門多個分支的代表共600多人，在舊金山華埠新亞洲酒樓舉行慶會。

會中亮點包括介紹新一代共同會長梁國緯，他是知名已故僑領梁毅的兒子。

梁國緯說：”我個人的目標和計畫，就是延續我父親的夢想。”

洪門已經有300多年歷史，以反清復明為號召，是個地下組織，而五洲洪門致公總堂，170年前在美國舊金山華埠成立。

五洲洪門致公總堂會長黃煜錚說：”當時就是幫助華人，不讓人欺負，所以成立五洲洪門總堂。”

想知道更多有關洪門致公堂的歷史、慶祝170週年活動的詳情，還有他們怎麼回應外界對他們的異樣眼光，請留意本週二、週三推出的專題報導

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