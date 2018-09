舊金山華埠五洲洪門致公總堂慶祝成立170週年（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

位於舊金山華埠的五洲洪門致公總堂,9月1日慶祝成立170週年。

剛剛過去的週六,舊金山華埠格外熱鬧,中華文化中心的階梯上,洪門致公堂的旗幟揮舞,場面壯觀。

為了慶祝五洲洪門致公總堂成立170週年慶,除了依循傳統儀式祭祖,五洲洪門致公總堂會長黃煜錚夫婦、台灣僑委會副委員長呂元榮、駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟等率眾人在華埠街頭巡遊,晚上並席開60多桌,邀請僑界領袖洪門多個分支的代表共600多人,在舊金山華埠新亞洲酒樓舉行慶會。

會中亮點包括介紹新一代共同會長梁國緯,他是知名已故僑領梁毅的兒子。

梁國緯說:”我個人的目標和計畫,就是延續我父親的夢想。”

洪門已經有300多年歷史,以反清復明為號召,是個地下組織,而五洲洪門致公總堂,170年前在美國舊金山華埠成立。

五洲洪門致公總堂會長黃煜錚說:”當時就是幫助華人,不讓人欺負,所以成立五洲洪門總堂。”

想知道更多有關洪門致公堂的歷史、慶祝170週年活動的詳情,還有他們怎麼回應外界對他們的異樣眼光,請留意本週二、週三推出的專題報導

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。