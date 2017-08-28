Amazon正式接手營運Whole Foods 多款食品即日起減價

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【KTSF】

網購龍頭Amazon週一正式接手營運超市Whole Foods，首項舉措是調減多項食品的價格，以增加市場競爭力，在紐約市的Whole Foods，半加侖牛奶週一起減價50美分，碎牛肉每磅減價2元，有機牛油果也減價一元。

另一項舉措是在超市大門外，設有攤擋售賣Amazon語音助理Echo，同時會引入Amazon的Prime會員獎賞計劃，未來，Prime會員在Whole Foods購物，將享有會員獨享的減價優惠，最終會員預料可在Amazon網站，買到Whole Foods的鮮貨食品。

Amazon共花上137億元，收購走高檔路線的Whole Foods超市，交易於週一正式完成，Amazon預料會善用Whole Foods現有的實體店，提升送貨服務，其中一個構思是在超市內加設Amazon儲物櫃，方便消費者收貨和退貨。

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