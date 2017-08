Amazon正式接手營運Whole Foods 多款食品即日起減價

By

【KTSF】

網購龍頭Amazon週一正式接手營運超市Whole Foods,首項舉措是調減多項食品的價格,以增加市場競爭力,在紐約市的Whole Foods,半加侖牛奶週一起減價50美分,碎牛肉每磅減價2元,有機牛油果也減價一元。

另一項舉措是在超市大門外,設有攤擋售賣Amazon語音助理Echo,同時會引入Amazon的Prime會員獎賞計劃,未來,Prime會員在Whole Foods購物,將享有會員獨享的減價優惠,最終會員預料可在Amazon網站,買到Whole Foods的鮮貨食品。

Amazon共花上137億元,收購走高檔路線的Whole Foods超市,交易於週一正式完成,Amazon預料會善用Whole Foods現有的實體店,提升送貨服務,其中一個構思是在超市內加設Amazon儲物櫃,方便消費者收貨和退貨。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。