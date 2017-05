廉價機票普及 華裔民眾回鄉探親更頻繁（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

最近經常往返亞州的旅客應該都發現到,機票明顯比以前便宜,這個現象也逐漸在改變灣區華裔民眾返鄉探親的習慣。

羅先生和羅太太這個月搭飛機回台灣探親,原本只是羅太太一個人回去,因為機票價格下降,計畫改變了。



羅太太說:”票價下降,也因為這樣,這次我跟老公兩個一起回去,要不然票價貴的話,我是一個人走的。”



羅先生說:”就算不是去哪裡度假,也是會一直想回台灣,因為家就在那。”

帶著全家返鄉的陳先生也說,經常會注意機票價格的波動。

陳先生說:”有時候遇到便宜的機票,就會想說,是不是該回去一下,(所以會更常回去?)對,沒錯。”

有旅行業者表示,由於各航空公司的機票,票面價已經明顯下降,再加上稅金也變得更便宜,已經讓消費者改變返鄉計畫,飛行得更為頻繁。

e世代旅遊發言人王婉始說:”現在消費者非常聰明,他們會等,他們會看,然後比較之後才買,之前像我有些客人,一年回去一次,現在可能一年回去兩次,甚至多的可能到三次都有。”

目前經營舊金山往返中港台三地航線的航空公司,明顯選擇多了許多,其中又以飛中國的航線擴充得最快,經中國城市轉機到台灣或香港的機票,經常低於500美元,比起直飛機票便宜許多,這是否也改變了旅客返鄉路線的選擇呢?

王婉始說:”大多數來講,客人比較不喜歡轉機,當然也有一些客人覺得我只要便宜就好,我無所謂,可是這些的話,比例來說我覺得只有10%,那當然有些客人說,我喜歡去中國再去台灣,那就沒有甚麼所謂。”

也有乘客表示,對於年紀較大,或者是家中有小孩的家庭來說,低價轉機機票並不適合。

陳先生說:”盡量還是以直航為主,因為像我們有嬰兒,所以直航的話會比較好一點,嬰兒比較不會舟車勞頓,要轉機、上飛機、下飛機,對嬰兒都是比較痛苦的經驗。”

羅先生說:”我年紀也大了,這種上上下下,覺得不方便、不舒服,還是一班機就直接到底。”

