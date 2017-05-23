廉價機票普及 華裔民眾回鄉探親更頻繁（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

最近經常往返亞州的旅客應該都發現到，機票明顯比以前便宜，這個現象也逐漸在改變灣區華裔民眾返鄉探親的習慣。

羅先生和羅太太這個月搭飛機回台灣探親，原本只是羅太太一個人回去，因為機票價格下降，計畫改變了。



羅太太說：”票價下降，也因為這樣，這次我跟老公兩個一起回去，要不然票價貴的話，我是一個人走的。”



羅先生說：”就算不是去哪裡度假，也是會一直想回台灣，因為家就在那。”

帶著全家返鄉的陳先生也說，經常會注意機票價格的波動。

陳先生說：”有時候遇到便宜的機票，就會想說，是不是該回去一下，（所以會更常回去？）對，沒錯。”

有旅行業者表示，由於各航空公司的機票，票面價已經明顯下降，再加上稅金也變得更便宜，已經讓消費者改變返鄉計畫，飛行得更為頻繁。

e世代旅遊發言人王婉始說：”現在消費者非常聰明，他們會等，他們會看，然後比較之後才買，之前像我有些客人，一年回去一次，現在可能一年回去兩次，甚至多的可能到三次都有。”

目前經營舊金山往返中港台三地航線的航空公司，明顯選擇多了許多，其中又以飛中國的航線擴充得最快，經中國城市轉機到台灣或香港的機票，經常低於500美元，比起直飛機票便宜許多，這是否也改變了旅客返鄉路線的選擇呢？

王婉始說：”大多數來講，客人比較不喜歡轉機，當然也有一些客人覺得我只要便宜就好，我無所謂，可是這些的話，比例來說我覺得只有10%，那當然有些客人說，我喜歡去中國再去台灣，那就沒有甚麼所謂。”

也有乘客表示，對於年紀較大，或者是家中有小孩的家庭來說，低價轉機機票並不適合。

陳先生說：”盡量還是以直航為主，因為像我們有嬰兒，所以直航的話會比較好一點，嬰兒比較不會舟車勞頓，要轉機、上飛機、下飛機，對嬰兒都是比較痛苦的經驗。”

羅先生說：”我年紀也大了，這種上上下下，覺得不方便、不舒服，還是一班機就直接到底。”

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