長榮航空推超級優惠 飛香港台灣僅388元（視頻）

【KTSF 古琳嘉】

暑假旺季即將結束,秋季期間又是到亞洲探親或旅遊的最佳時機,市面上最近出現長榮航空飛香港、台灣以及東南亞多個城市,機票只要388元再加稅的超值優惠,也帶動其他航空公司降價潮。

到香港機票只要388元再加稅,這個價錢聽起來便宜得不可思議,最近就有旅行業者在臉書上發布這張促銷價,吸引大批消費者詢問和訂票。

旅行社業者馬美玲說:”長榮10月底推出一個新的航班,就是中午11點起飛,是一個新的航班,所以它的價格特別便宜,是從10月29號到11月19號之間出發。”

不過這個價錢在長榮官網上並沒有看到,長榮航空表示,只要是跟長榮合作的各大旅行社,都可以買到特價機票。

旅行業者指出,這個促銷價不只是去香港,還可以到亞洲其他地方。

馬美玲說:”可以去到香港、曼谷還有越南,另外還有其他一些東南亞的城市,但要記得這個機票是沒有加稅,可以免費停台灣,來回都要在台灣轉,然後您可以選停台灣或不停,但是一定要延伸到東南亞這幾個國家。”

舉例來說,以11月初的平日出發,經台灣到香港,來回機票加完稅後約為588元,等於不到600元就可以去到兩個地方。

由於暑假旺季即將結束,不只是長榮有促銷,業者表示,包括華航和聯航飛台灣的價格9月開始也出現明顯降價。

以9月華航下午班機飛台灣為例,加完稅630元就可以買到,聯航也有9月份出發到台灣,含稅不到600元的票。

不過一分錢一分貨,購買特價機票也有注意事項。

馬美玲說:”因為有些航空公司它有規定,如果低價的票價,他相對它的位子是比較後段的,甚至有一些劃不到好的位子,然後它也是沒有里程數,還有絕對不能升等,日期也不能改。”

業內人士發現到,隨著航空公司彼此競爭降價,再加上里程數規定愈來愈嚴格,消費者對於航空公司的忠誠度不再,而改以「低價就是王道」 的心態來購買機票。

