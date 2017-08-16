長榮航空推超級優惠 飛香港台灣僅388元（視頻）

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【KTSF 古琳嘉】

暑假旺季即將結束，秋季期間又是到亞洲探親或旅遊的最佳時機，市面上最近出現長榮航空飛香港、台灣以及東南亞多個城市，機票只要388元再加稅的超值優惠，也帶動其他航空公司降價潮。

到香港機票只要388元再加稅，這個價錢聽起來便宜得不可思議，最近就有旅行業者在臉書上發布這張促銷價，吸引大批消費者詢問和訂票。

旅行社業者馬美玲說：”長榮10月底推出一個新的航班，就是中午11點起飛，是一個新的航班，所以它的價格特別便宜，是從10月29號到11月19號之間出發。”

不過這個價錢在長榮官網上並沒有看到，長榮航空表示，只要是跟長榮合作的各大旅行社，都可以買到特價機票。

旅行業者指出，這個促銷價不只是去香港，還可以到亞洲其他地方。

馬美玲說：”可以去到香港、曼谷還有越南，另外還有其他一些東南亞的城市，但要記得這個機票是沒有加稅，可以免費停台灣，來回都要在台灣轉，然後您可以選停台灣或不停，但是一定要延伸到東南亞這幾個國家。”

舉例來說，以11月初的平日出發，經台灣到香港，來回機票加完稅後約為588元，等於不到600元就可以去到兩個地方。

由於暑假旺季即將結束，不只是長榮有促銷，業者表示，包括華航和聯航飛台灣的價格9月開始也出現明顯降價。

以9月華航下午班機飛台灣為例，加完稅630元就可以買到，聯航也有9月份出發到台灣，含稅不到600元的票。

不過一分錢一分貨，購買特價機票也有注意事項。

馬美玲說：”因為有些航空公司它有規定，如果低價的票價，他相對它的位子是比較後段的，甚至有一些劃不到好的位子，然後它也是沒有里程數，還有絕對不能升等，日期也不能改。”

業內人士發現到，隨著航空公司彼此競爭降價，再加上里程數規定愈來愈嚴格，消費者對於航空公司的忠誠度不再，而改以「低價就是王道」 的心態來購買機票。

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