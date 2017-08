維州為示威死者舉行追悼會 死者母親望女兒之死有意義

By

【KTSF 吳宇斌報導】

週三在維珍尼亞州Charlottesville市,為在上週六右翼暴力集會中身亡的32歲女子Heather Heyer舉行悼念儀式。

Heyer母親Susan Bro說:”我寧願要回我的女兒,但如果我真的需要放棄,我希望她的死有意義。”

悼念儀式上座無虛席,在上週六的白人至上暴力集會中,一輛車衝入反對集會的人群,Heyer就在當時被殺。

Heyer父親Mark Heyer說:”沒有女兒應該這樣做,但是我愛我的女兒。”



在場的有Heyer的家人、朋友和同事,輪流分享關於Heyer為她所相信的抗爭的故事。

到場的還有州參議員Charlottesville市長和維珍尼亞州州長Terry McAuliffe。



州長McAuliffe說:”我們要繼續向前,我們要終止這種氛圍,我們要停止暴力的語言,我們要一起努力。”

Heyer生前是一名律師助理,她的老闆Larry Miller仍然記得她最後的說話。

Miller說:”在最後一次員工會議上她說,”若你不憤怒,那是因為你沒有關心過。”

特朗普總統週二在記者會上,對暴力集會表示”兩邊需負責任”,悼念儀式就在週三舉行,但Heyer的家人和朋友就表示,週三的悼念儀式和總統無關,是為了Heyer和傳達出一個重要的信息。

Heyer母親說:”他們為了不讓我女兒發聲而把她殺害,之後會有千千萬萬個她站出來。”

