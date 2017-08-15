維州示威開車撞死人男子不准保釋 曾暴力對待母親（視頻）

【KTSF 張麗月報導】
在維珍尼亞州Charlottesville示威衝突中，涉嫌開車撞入 人群中，撞死人的白人男子週一提堂。
疑兇James Alex Fields, Jr週一透過視像會議首次提堂，不准保釋，他被控二級謀殺。
聯邦當局對本案展開民權調查，看看他的動機何在，以及是否有足夠證據當作本土恐襲案處理。
根據 TMZ網站從肯塔基當局取得的資料顯示，疑兇的媽媽在疑兇青少年期間，曾至少3次打911報警，指疑兇用暴力對待她，當中一次還出刀，疑兇因此曾被警方拘留。
在這次示威衝突中，被車撞死的是32歲的Heather Heyer，她的媽媽Susan Bro說，Heather是個樂於幫助弱勢社群的人，要為他們發聲。
維州州長Terry McAuliffe週日前往多個地區的教堂，向信眾講述這次事件，指這些納粹份子並非愛國。
McAuliffe州長說：”他們是納粹份子，不代表我們，他們自稱愛國者，各位，他們不是愛國者，正如昨天我說，回家吧，放過這美麗城市。”
在事件中，白人優越者手持火把遊行，這些火把被視為3K黨的象徵之一，火把的製造商TikiBrandProducts發聲明，與白人優越主義勢力劃清界線，表示他們的產品不是這樣用途，公司對週末的流血衝突感到悲傷與失望。
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