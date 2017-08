維州示威開車撞死人男子不准保釋 曾暴力對待母親（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

在維珍尼亞州Charlottesville示威衝突中,涉嫌開車撞入 人群中,撞死人的白人男子週一提堂。

疑兇James Alex Fields, Jr週一透過視像會議首次提堂,不准保釋,他被控二級謀殺。

聯邦當局對本案展開民權調查,看看他的動機何在,以及是否有足夠證據當作本土恐襲案處理。

根據 TMZ網站從肯塔基當局取得的資料顯示,疑兇的媽媽在疑兇青少年期間,曾至少3次打911報警,指疑兇用暴力對待她,當中一次還出刀,疑兇因此曾被警方拘留。

在這次示威衝突中,被車撞死的是32歲的Heather Heyer,她的媽媽Susan Bro說,Heather是個樂於幫助弱勢社群的人,要為他們發聲。

維州州長Terry McAuliffe週日前往多個地區的教堂,向信眾講述這次事件,指這些納粹份子並非愛國。

McAuliffe州長說:”他們是納粹份子,不代表我們,他們自稱愛國者,各位,他們不是愛國者,正如昨天我說,回家吧,放過這美麗城市。”

在事件中,白人優越者手持火把遊行,這些火把被視為3K黨的象徵之一,火把的製造商TikiBrandProducts發聲明,與白人優越主義勢力劃清界線,表示他們的產品不是這樣用途,公司對週末的流血衝突感到悲傷與失望。

更多新聞:

特朗普終譴責白人至上主義者 指種族歧視邪惡(視頻)

特朗普被指沒明確譴責白人至上主義分子 面臨多方指責

各界譴責白人民族主義示威 維州州長促右翼份子滾回家

維州白人民族主義示威失控 汽車撞人群釀一死(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。