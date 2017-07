By

【i-CABLE】

患上罕有遺傳病、性命垂危的英國男嬰查利(Charlie Gard),其父母希望帶兒子回家善終,但院方反對。法院當地週三將就對查利善終安排作裁決。

申請兒子到美國治療未能成功,查利父母最後的願望是將生命正在倒數的查利由醫院帶回家,讓他可以在家中安息。

不過,這願望亦未必可以成事,倫敦大奧蒙德街醫院指,查利寓所中未必有合適的醫療設備及醫護人員照顧查利,強行把他帶回家,會令他蒙受更大痛苦。

雙方爭持不下,查利最後命運再一次要交給法院決定。法官弗朗西斯表示,週三會有裁決。

