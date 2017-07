英國男嬰患罕見疾病命危 父母放棄打官司讓他離世

By

在英國倫敦患有罕見疾病,性命垂危的男嬰Charlie Gard,他的父母週一表示,不會再打官司爭取把兒子送來美國接受實驗治療,因為最新的測試顯示,治療不會對Charlie有幫助。

Charlie父親Chris Gard聆訊後在庭外宣讀聲明,他首先感謝一直照顧兒子的醫護人員,以及所有支持他們的人,但由於已經錯過最佳的治療時間 , 所以他們只能讓他安樂死。

Gard說:”我和妻子將會和兒子Charlie一起度過他最後的珍貴時刻,很不幸,雖然只差兩星期,但他將不能度過首個生日。”

他們的代表律師週一在法庭上表示,男嬰父母決定撤銷訴訟,不再爭取把兒子送來美國接受治療,原因是最新的醫學測試顯示,腦部受損兼不可以自行呼吸的Charlie,有不可逆轉的肌肉損毀,任何治療都已經太遲。

現時11個月大的Charlie先天患有罕見基因疾病,導致他腦部受損,他除了失明失聰外,也不能自行呼吸或移動。

照顧他的醫院要求撤除他的維生器,但他父母就希望帶他來美國,接受一種實驗治療,希望延長他的生命。

主審法官週一讚揚男嬰的父母,沒有任何的父母可以為自己的子女做得更多,但他同時也對治療男嬰的醫院的醫護人員表示支持,原因是醫護人員遭受包括死亡恐嚇的威脅。

法官說醫護人員致力救治照顧患病兒童,遭受威脅是可恥,法官同時也批評那些不知道所有事實就對案件發表評論的人。

羅馬天主教教宗方濟各和特朗普總統 都曾表示支持男嬰父母。

