英國男嬰患罕見疾病命危 父母放棄打官司讓他離世

By

【KTSF 江良慧報導】

在英國倫敦患有罕見疾病，性命垂危的男嬰Charlie Gard，他的父母週一表示，不會再打官司爭取把兒子送來美國接受實驗治療，因為最新的測試顯示，治療不會對Charlie有幫助。

Charlie父親Chris Gard聆訊後在庭外宣讀聲明，他首先感謝一直照顧兒子的醫護人員，以及所有支持他們的人，但由於已經錯過最佳的治療時間 ， 所以他們只能讓他安樂死。

Gard說：”我和妻子將會和兒子Charlie一起度過他最後的珍貴時刻，很不幸，雖然只差兩星期，但他將不能度過首個生日。”

他們的代表律師週一在法庭上表示，男嬰父母決定撤銷訴訟，不再爭取把兒子送來美國接受治療，原因是最新的醫學測試顯示，腦部受損兼不可以自行呼吸的Charlie，有不可逆轉的肌肉損毀，任何治療都已經太遲。

現時11個月大的Charlie先天患有罕見基因疾病，導致他腦部受損，他除了失明失聰外，也不能自行呼吸或移動。

照顧他的醫院要求撤除他的維生器，但他父母就希望帶他來美國，接受一種實驗治療，希望延長他的生命。

主審法官週一讚揚男嬰的父母，沒有任何的父母可以為自己的子女做得更多，但他同時也對治療男嬰的醫院的醫護人員表示支持，原因是醫護人員遭受包括死亡恐嚇的威脅。

法官說醫護人員致力救治照顧患病兒童，遭受威脅是可恥，法官同時也批評那些不知道所有事實就對案件發表評論的人。

羅馬天主教教宗方濟各和特朗普總統 都曾表示支持男嬰父母。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。