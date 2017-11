By

上世紀60年代,涉及全國多宗兇殺案犯罪集團Manson’s Family領袖Charles Manson週日逝世,終年83歲。

額頭的納粹標誌是Charles Manson的標記,他在60年代和他追隨者涉及多宗兇殺案,首名死者是著名導演波蘭斯基的太太莎朗蒂。

莎朗蒂於家中遇害時,已經懷孕8個多月,Manson又涉及殺害髮型師和咖啡店東主等另外6人。

他被判9次終身監禁,曾經12次申請假釋都被拒絕,加州懲教部門指,Manson週日晚在醫院逝世。

