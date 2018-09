光纖之父高錕香港病逝 終年84歲

By

【i-CABLE】

有光纖之父之稱、諾貝爾物理學獎得主、香港中文學大前校長高錕,在香港時間週日下午逝世,終年84歲。

高錕在2004年初證實患上初期腦退化症,漸漸對身邊人、甚至自己的成就也記不起。

高錕在60年代提出一種石英基玻璃纖維,可以進行長距離信息傳遞,令通訊方式起了翻天覆地的變化,被譽為光纖之父。

該項成就令他在2009年獲得諾貝爾物理學獎,因為有腦退化症,要由太太黃美芸代他發表得獎演說,回到香港之後,高錕將獎項永久送贈予他曾經擔任過九年校長的中文大學。

在任期間經歷六四事件,他聯同14名大學領導層在報章刊登聲明,譴責北京以武力鎮壓民運。

1993年獲委任為港事顧問備受批評,數個學生趁他在中大30週年校慶致詞時衝上台搶麥克風,抗議他出任港事顧問,高錕等他們擾攘完就繼續致詞,事後沒有懲罰學生。

高錕1933年出生上海書香世家,40年代舉家移民香港,與香港結下不解之緣,2010年獲特區政府頒發大紫荊勳章,同年以個人名義成立慈善基金,資助腦退化症患者和家屬。

高錕近年健康轉差,由太太照顧,到週日在白普理寧養中心離世,終年84歲。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。