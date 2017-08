慈濟德州分會動員賑災 下週深入德州送遞物資（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

在這次德州風災中,有不少華裔居民受到影響,慈濟德州分會正在籌備救災相關作業,預計下週將深入災區賑災。

Harvey風災過後,慈濟德州分會已就賑災展開動員,將從台灣慈濟空運香積飯和急救包來美,並從美國慈濟各分會運調毛毯等物資。

各地的志工也會在下週陸續抵達受災嚴重的休斯敦地區,不過目前尚無法進入災區。

慈濟德州分會執行長黃濟恩說:”因為這個雨到昨天才停,現在淹水的地方仍然繼續淹水,因為這個蓄洪湖因為排水的關係,有些地方水位不退反增,所以整個災區原則上現在都是管制的。”

德州墨西哥灣沿岸城市受到颶風重創,黃濟恩表示,而災區範圍之廣,以休斯敦市中心向東向西都各延伸200英哩左右。

黃濟恩說:”有很多人還是被困在家裡,所以我們現在的情況是這樣子,我們正在做工作分組,怎麼樣去做賑災的工作,要賑災,我們首先要把災區給規劃出來,所以我們會用Google地圖的方式,把災區給Google出來以後,我們再來鎖定我們要去的災區。”

所有的物資和人力預計在這個週末籌集完畢,慈濟將從下週開始進入休斯敦以及周遭受到重創的災區訪視。

黃濟恩說:”第一個是金錢的援助,物資的幫忙,譬如說毛毯或吃的東西、現金卡,那個上人已經有指示,每一戶大概要發多少錢,那最重要就是說,有些人他不曉得怎麼向FEMA、向政府申請補貼,他是有條件可以申請補貼的,我們的社工人員會幫助他們做申請。”

當地也有不少華裔居民受災.

黃濟恩說:”有,但是真正情況很嚴重的人現在還沒有得到訊息,其他情況譬如說是有少許淹水的,或者有被通知要撤離的,或者是屋頂有漏水的,這些人的情況都回報回來了。”

住在休斯敦的黃濟恩也被困在家中兩天,無法出門。

黃濟恩說:”這是我搬到美國35年,差不多第一次會產生恐懼感的一次災難,風其實不大,因為它登陸以後減弱,慢慢成為熱帶風暴,但是從墨西哥灣夾帶進來的水氣,下雨的狀態,兩天下雨是我們德州一年雨量的一半,所以我們後面的湖暴漲,等於快淹到到我們後院了,前面馬路淹水大概有3呎到4呎深,都已經到我的車庫的門口。”



黃濟恩指出,目前避難所的物資和人力都很充足,民眾如果有意伸出援手,捐助現金是最好的方式,而慈濟北加州分會也將在本週末和下週末,於灣區舉行街頭募款活動,民眾也可以上慈濟網站捐款,捐款可註明賑災捐款。

