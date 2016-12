雷洋案5警不被起訴 檢察院決定備受爭議（視頻）

By

【i-CABLE】

今年5月,人民大學碩士畢業生雷洋接機途中,被警員指涉嫌嫖娼,被捕後死亡。事件引來社會各界迴響,質疑辦案的5名警察做法布否濫權及濫用武力,他們更被拘捕,保釋候審。最新的消息是,北京豐台區檢察院決定不起訴他們,而原因引起中國輿論嘩然,民眾、法律界及知識分子亦很不滿,認為是司法不公。

北京市檢察院在官方微博發布消息,指5名涉及雷洋案的警務人員,包括昌平區東小口派出所副所長邢永瑞、周姓輔警,及分別孔姓、孫姓和張姓的3名警員,符合怠忽職守罪條件,但綜合案情,認定犯罪情節輕微,北京豐台區檢察院決定不起訴他們。

公告指事發當晚,雷洋接受有償性服務被發現後,試圖逃跑,5名便衣警員在制服過程中,對雷洋有手臂箍頸、膝蓋壓面和掌摑面部等行為,之後雷洋再試圖跳車逃跑,警員再踩他的頸面部,並強行拖拽上車,令雷洋體位多次出現變化,身體癱軟,並不再呼喊掙脫,警員未有及時現場急救及送醫。

到醫院搶救時,雷洋已沒有生命體徵,經鑒定,雷洋是胃內容物吸入呼吸道致窒息死亡,事發後5名警員故意隱瞞真相,妨礙偵查。

豐台區檢察院解釋不起訴理由,是鑒於5名警員是根據上級部署執法,犯罪情節輕微,且能夠認罪悔罪,建議紀檢和公安機關對5人依紀依規處理。

事後官方再發文補充,強調警員並沒有「釣魚執法」,並有雷洋接受性服務的證物,而雷洋的死因是和飽肚下劇烈反抗有關,不是被警員故意毆打致死,5名警員的辱駡和掌摑等,屬輕微暴力行為,不及時施救是過失而非故意。

他們計劃和律師研究後,在申訴期內再提出訴訟,雖然事件擾攘了超過7個月,他們仍然抱著一線希望。

(Copyright 2016 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。