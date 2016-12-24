雷洋案5警不被起訴 檢察院決定備受爭議（視頻）

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今年5月，人民大學碩士畢業生雷洋接機途中，被警員指涉嫌嫖娼，被捕後死亡。事件引來社會各界迴響，質疑辦案的5名警察做法布否濫權及濫用武力，他們更被拘捕，保釋候審。最新的消息是，北京豐台區檢察院決定不起訴他們，而原因引起中國輿論嘩然，民眾、法律界及知識分子亦很不滿，認為是司法不公。

北京市檢察院在官方微博發布消息，指5名涉及雷洋案的警務人員，包括昌平區東小口派出所副所長邢永瑞、周姓輔警，及分別孔姓、孫姓和張姓的3名警員，符合怠忽職守罪條件，但綜合案情，認定犯罪情節輕微，北京豐台區檢察院決定不起訴他們。

公告指事發當晚，雷洋接受有償性服務被發現後，試圖逃跑，5名便衣警員在制服過程中，對雷洋有手臂箍頸、膝蓋壓面和掌摑面部等行為，之後雷洋再試圖跳車逃跑，警員再踩他的頸面部，並強行拖拽上車，令雷洋體位多次出現變化，身體癱軟，並不再呼喊掙脫，警員未有及時現場急救及送醫。

到醫院搶救時，雷洋已沒有生命體徵，經鑒定，雷洋是胃內容物吸入呼吸道致窒息死亡，事發後5名警員故意隱瞞真相，妨礙偵查。

豐台區檢察院解釋不起訴理由，是鑒於5名警員是根據上級部署執法，犯罪情節輕微，且能夠認罪悔罪，建議紀檢和公安機關對5人依紀依規處理。

事後官方再發文補充，強調警員並沒有「釣魚執法」，並有雷洋接受性服務的證物，而雷洋的死因是和飽肚下劇烈反抗有關，不是被警員故意毆打致死，5名警員的辱駡和掌摑等，屬輕微暴力行為，不及時施救是過失而非故意。

他們計劃和律師研究後，在申訴期內再提出訴訟，雖然事件擾攘了超過7個月，他們仍然抱著一線希望。

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