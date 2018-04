台灣僑委會將華僑改僑民惹軒然大波（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣僑委會日前將僑委會行政規定中使用”華僑”的用字,修改為”僑民”,引發海外傳統僑社的熱議,包括洛杉磯中華會館,以及全美台灣同鄉聯誼會等組織,都相繼發表聲明抨擊,認為此舉是在分化僑社,挑起族群對立,灣區的傳統僑界人士又是怎麼看待這個問題?

中華民國國父孫中山以”華僑為革命之母”來稱許海外華人對於中華民國建國的貢獻,”華僑”一詞廣為人知。

近期台灣僑委會將相關行政規定中的”華僑”改為”僑民”,不過一字之差卻在僑界引起極大的爭議,有僑領痛批 ,此舉是走向獨立試水溫的做法。

中華總會館商董林炳昌說:”他們民進黨長期以來要去中華民國化,去中華民族化,所以他要避免有個華字,怕人家想起華僑,革命之母,華僑是建立中華民國最堅實的支持者,他們怕,所以漸漸來轉移僑胞的注意力。”

不過台灣僑委會否認改名涉及政治,其新聞稿稱,僑民一詞與中華民國憲法第141條的用語一致,在實務上更具包容性,不過有僑界人士不希望改名。

台灣僑務委員夏玉珠說:”我覺得華僑還是比僑民好聽得多,第一個名稱好聽一點,第二個就是說,也許我們很多的華僑會覺得有甚麼不同呢?讓他們心裡就是會有一個想法。”

前合和總會館主席胡建邦說:”因為華僑聯繫著孫中山先生的事跡,他也說過華僑為革命之母,這是我們引以為豪的歷史,我們應該繼續保持,並發揚光大。”

對於傳統僑社的疑慮和抨擊,台灣僑委會強調,服務海外僑民的立場不變,改為僑民主要是基於僑社組成多元,支持台灣的人士,不管是華僑、台僑或是華人、華族,為了尊重大家的立場,採取更具包容性以及中性用語的”僑民”來取代”華僑”,這是與時俱進的調整。

有不願上鏡頭的僑領私下表示,這次僑委會將華僑改為僑民的做法,讓他們聯想起昔日前僑委會委員長張富美提出的僑分三等論,不過僑委會官員出面澄清。

舊金山灣區僑教中心主任葉子貞說:”僑委會很多的規章,一些的用語都不一,所以我們現在用統一的方式來做,只是把這個名字統一,沒有想到會引發這麼大的風波,我們僑委會也是非常重視海外的聲音,那我們也一再說明,我們對海外的僑胞,只要是支持中華民國,都一定視為我們重要的資產。”

一字之差,卻讓僑界出現不同解讀,這或許也是僑委會當初始料未及的。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。