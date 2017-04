By

【KTSF 吳倩妤報導】

法國巴黎香榭麗舍大道週四晚發生槍擊案,造成一死兩傷,暫時未知是否恐怖襲擊。

消息指兇徒手持AK-47步槍施襲,現場傳出約20響槍聲,3名警員中槍受傷,其中一人傷重不治。

一名槍手在警員還火時被殺,暫時未知身份及動機。

法國內政部長表示,在該區執勤的警員成為襲擊目標,消息指至少一名槍手參與襲擊。

有目擊者表示,事發時見到一名男子下車之後就開槍,當時情況一片混亂,很多顧客留在商店內暫避。

事發後大批警車停泊在香榭麗舍大道近凱旋門一帶,警員封鎖香榭麗舍大道,呼籲公眾避免前往該區。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。