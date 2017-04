聯合航空執行長再發聲明道歉 措詞明顯更多歉意

By

聯合航空執行長週二再就一名亞裔乘客被警員強拉下機一事道歉,形容事件”真的可怖”(truly horrific),措詞與週一他發表的聲明明顯有更多歉意。

執行長Oscar Munoz週二向旗下員工發出通知,聲稱他對週日晚在芝加哥發生的事持續感到不安,他說:”沒有任何人應受到如此對待”。

Munoz週一曾發出兩份聲明,當中他指稱被強行拖走的69歲亞裔乘客的行為”引起混亂兼好鬥”,同時力挺旗下員工,聲明一出立即惹來廣泛批評,似要把事件怪罪給該名乘客。

Munoz在週二的發文中,聲稱會”致力修補問題,確保類似事件不會再發生”,他同時承諾會檢討要乘客自願放棄機位和超賣機位的做法,並會與機場管理當局及執法當局研究今後的做法,結果會於4月30日公布。

