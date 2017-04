聯航拖乘客落飛機 總裁再道歉並檢討政策

By

華裔男子被警員強行拖落聯航班機,片段在網上瘋傳,引起極大迴響,網友紛紛指責聯航行為粗暴,有人更聲言會扺制聯航。

聯航母公司的總裁Oscar Munoz昨晚發表聲明,說希望與這名男乘客傾談。但其後他替員工辯護,形容這名乘客’好戰’和’搞事’。

到了今天,聯航這位總裁發表另一個聲明,除了向乘客道歉之外,還形容這名男乘客被拖走的情景確實可怕。又表達對這名乘客的深切慰問。

Munoz又說,無人應該受到這樣惡劣的對待。他承諾將會檢討有關的政策。當中包括,如何可以叫乘客自願讓出座位,如何處理機位超額訂購情況,如何與機場當局以及與當地執法部門合作的問題。聯航預計在本月底公開檢討結果。

芝加哥市長Rahm Emanuel也形容今次事件完全不能接受。但就讚揚航空專員Ginger Evans採取快速行動。他又承諾市政府會展開調查以確保同類事件不再發生。

白宮就說,從人性的角度來看,聯航和執法當局有需要檢討如何處理今次事件,其實可以做得更好。

航空當局就表示,有一名職員拖走華裔醫生時,無依照適當程序去做,已經被勒令休假。

有媒體翻查這名被拖落飛機的男乘客的背景資料顯示,他姓名譯音是姚大衛。David Dao是越南難民,是肯塔基州Elizabethtown的肺科醫生。肯塔基州醫務註冊署資料顯示,姚大衛在越南胡志明市醫科大學畢業。在肯州領有醫生牌照。他曾在十多年前開處方藥時涉嫌欺詐。在翌年被定罪。到2015年才恢復醫生執照。

不過這些背景資料,當時航空公司並不知情,也與他拖離班機事件無關。

