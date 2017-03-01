舊金山圖書館收回過期未還書 遲了足足100年（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山公立圖書館今年初推出一個為期6星期的過期歸還物品免罰款的計劃，收回近70萬件物件當中，有一本書足足遲了100年才歸還。

遲了100年才歸還的書本，現在在公共圖書館中展出，根據館方人員透露，這本書在1917年借出 ，借書的人在還書到期前兩星期不幸去世，到了今年才由她的曾孫代為歸還。

另外，亦有一本書遲了80年才歸還，同樣是借書人的曾孫代為歸還。

這個逾期還書免罰款計劃由今年1月3日至2月14日舉行，短短6星期，就收到超過69萬9千件物品，包括書本、唱片及錄影帶等，免去的罰款超過30萬，同時清空超過5千人的逾期未還物品紀錄，又可以重新借書。

館方人員指，這個正正是計劃的宗旨鼓勵市民還書，同時又想吸引更多人前來借書閲讀，不希望罰款成為當中的障礙。

舊金山公共圖書館發言人Katherine Jardine說：”還書趣聞多，很多來還東西的人，已久未到訪圖書館，離開時借了大把書。”

館方表示，對上一次舉辦這個活動是10年前，下一次亦不會在短時間內舉行，提醒市民要準時還書。

在這個計劃中，頭19本欠書時間最長的書本，已經在圖書館正門展出，為期一個月，展覽完結後，一些陳舊、歷史悠久的書籍將不會再外借，會被圖書館列入歷史書籍，並好好保存。

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