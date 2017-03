舊金山圖書館收回過期未還書 遲了足足100年（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山公立圖書館今年初推出一個為期6星期的過期歸還物品免罰款的計劃,收回近70萬件物件當中,有一本書足足遲了100年才歸還。

遲了100年才歸還的書本,現在在公共圖書館中展出,根據館方人員透露,這本書在1917年借出 ,借書的人在還書到期前兩星期不幸去世,到了今年才由她的曾孫代為歸還。

另外,亦有一本書遲了80年才歸還,同樣是借書人的曾孫代為歸還。

這個逾期還書免罰款計劃由今年1月3日至2月14日舉行,短短6星期,就收到超過69萬9千件物品,包括書本、唱片及錄影帶等,免去的罰款超過30萬,同時清空超過5千人的逾期未還物品紀錄,又可以重新借書。

館方人員指,這個正正是計劃的宗旨鼓勵市民還書,同時又想吸引更多人前來借書閲讀,不希望罰款成為當中的障礙。

舊金山公共圖書館發言人Katherine Jardine說:”還書趣聞多,很多來還東西的人,已久未到訪圖書館,離開時借了大把書。”

館方表示,對上一次舉辦這個活動是10年前,下一次亦不會在短時間內舉行,提醒市民要準時還書。

在這個計劃中,頭19本欠書時間最長的書本,已經在圖書館正門展出,為期一個月,展覽完結後,一些陳舊、歷史悠久的書籍將不會再外借,會被圖書館列入歷史書籍,並好好保存。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。