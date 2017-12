舊金山中央地鐵竣工再延誤 或到2012年才通車（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

根據舊金山紀事報報導,中央地鐵工程一個主要承建商發表報告指,原本已經延遲近10個月通車的中央地鐵,完工日期可能又要延遲至2021年。

中央地鐵工程主要承建商Perini Corp發表的一份最新報告指,地鐵工程有很多基礎建設未能如期完工,當中包括要重置多條位處於Stockton街夾Washington街地底的PG&E電纜,以及在挖掘地道時,遇到比預期堅硬的石頭。

各種問題加起來,承建商指至少要額外多15個月時間去處理,如果報告預測屬實,地鐵最快要在2021年春季才能通車。

不過交通局並不認同承建商的預測,由局方委派的一個獨立監察組在10月份公開的報告指,工程會在2019年12月完工,而交通局亦深信工程不會再延遲。

局方指出,承建商如果未能在2019年12月完工,每遲一日將會罰款5萬元。

有消息指,因為承建商的支出超出工程預算,所以就公開今次的報告,希望市府能補貼超支的範圍。

