中央地鐵工程影響華埠生意 商戶向政府反映後有改善（視頻）

舊金山華埠的中央地鐵站工程進行期間,很多商戶都表示生意受到影響,他們表示最近跟市府公共工程部門開會商議後,情況稍為有改善。

週三在Stockton街夾Washington街,馬路上已經沒有停泊大型運輸車,也沒有沙塵滾滾。

在Stockton街同源總會大樓前一個佔了半條行人路的工程區亦收窄了一點,騰出了大約兩個車位的空間,有商戶表示情況稍為有改善。

商戶陳永興說:”應該比較好,上落貨方便出入,站在街邊都好一點。”

不過這個工程區暫時未能整個拆除,行人都是繼續要通過一條只有大約4呎的窄巷。

陳永興說:”這個將是地鐵站的緊急出口,工程區的鐵柱由於正固定建築物,不讓它倒,所以未可以拆,沒辦法,要捱多一兩年。”

陳永興表示,只希望工程可以盡快完成,亦希望華盛頓街可早點打通。

他表示預料本星期五一些附近商戶會再跟市府開會討論有關事宜。

中央地鐵站工程預料要持續到2019年,很多附近商戶表示,工程期間塵土飛揚,影響衛生,大型工程車又霸佔泊車位,令到生意人流大受打擊。

