北京兩會召開之前,財金官員已相繼派定心丸,好像外匯管理局,已經多次開腔指外匯有波動是好正常。這股財金維穩風繼續吹到兩會,人民銀行行長周小川指,今年人民幣匯率會穩定下來,又指外匯儲備重上3萬億美元水平,就算減少,都仍是全球最高,大家不用過度反應。

人民幣去年貶值情緒升溫,周小川批評是有投資者為套利,散播中國經濟增長放緩言論,他相信今年人民幣表現會穩定。外匯儲備結束7連跌,重上3萬億美元,周小川說即使下降,亦是正常,市場不用看得太嚴重。

周小川承認住房貨款增長仍較快,為防樓市過熱,會繼續調整政策。對於去年底加大規管對外投資,周小川強調國家繼續鼓勵走出去,只是過去部分投資動機不良,投資在體育、娛樂等,不符合對外投資產業政策,有必要指導。

