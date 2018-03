By

【i-CABLE】

中國人民銀行行長周小川表示,中國經濟進入新常態,人行會相應調整政策,而未來人行在金融監管改革中將發揮更重要牽頭角色。他又回顧自己15年行長生涯,稱最幸運是能夠參與金融改革開放工作。

周小川指,全球量寬和低利率可能逐漸告一段落,但中國目前廣義貨幣總量相當大,當經濟進入新常態,亦要改變以往靠資金刺激的做法。

內地金融監管體制改革即將出台,周小川指具體方案仍有待兩會討論,他認為不一定要仿效外國,採取”雙峰”監管,在央行以外另立監管機構。對於人行全面叫停數字貨幣發行ICO ,周小川坦言不太喜歡投機產品。

本次可能是周小川任內最後一個主持的記者會,他回顧過去超過15年行長生涯,指難忘的事很多,但最幸運是能夠參與內地金融改革開放工作。

