聯邦高院裁定警方追查手機使用者行蹤須向法庭申請

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週五裁定,在一般情況下,如果警方想追查手機使用者的行蹤,必須申請法院搜查令。

最高法院大法官週五以5比4裁定,如果警方在調查刑事案件時,想翻查手機使用者的紀錄,了解過往的行蹤的話,在一般情況下,警方必須申請法庭搜查令。

今次的判決被認為是在這個數碼時代,對保護私隱的重大勝利。

首席大法官John Roberts聯同其他4名自由派大法官都認為,手機定位的資料是詳盡,包含有好像百科辭典的豐富內容。

Roberts指出,手機通訊塔收錄的資料,手機使用者期望對自己的行蹤有私隱是合理。

他又說,最高法院的裁決只局限於手機追蹤的資料,並不影響其他商業紀錄,包括銀行持有的資料。

Roberts又指出,若果在緊急情況下,警方仍然可以毋需申請法院搜查令,而取得有關手機的紀錄。

不過,持不同意見的多名保守派大法官就質疑,Roberts所聲稱這個裁決是有局限的講法,他們認為法院這個新裁決,將會阻礙執法和含糊不清。

