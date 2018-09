By

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)提醒民眾,應該在今年10月之前接種流感疫苗。

CDC表示,由於疫苗需要大約兩個星期時間才起保護作用,所以越早接種疫苗,越能夠給予最強的保護。

但也有研究顯示,疫苗會在流感季節期間逐漸失去效用,特別是超過65歲的年長人士,疫苗會在比較短的時間內失效。

上個流感季節,全國有超過70萬人因為流感入院,當中有180名孩童死亡,死亡的哈孩童中,8成沒有接種疫苗。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。